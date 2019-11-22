هَوَت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، لأدنى مستوى في ستة أشهر، الجمعة، بعد أن دشن البنك المركزي الصيني حملة جديدة على العملة المشفرة، محذراً من المخاطر الناجمة عن إصدار وتداول العملات الرقمية.

وتراجعت بتكوين بنسبة 9% إلى 6929 دولاراً وهو أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار، وهبطت في أحدث تعاملات بنسبة 6% إلى 7134 دولاراً.

وقال مقر بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، في شنغهاي إنه سيتصدى لعودة أنشطة غير مشروعة ترتبط بالعملات الافتراضية، محذراً المستثمرين من الخلط بين العملة المشفرة وتكنولوجيا سلاسل الكتل، أو ما يعرف بالبلوك تشين.

وبدأت دول حول العالم خلال عام 2018، دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها، تكون مدعومة من البنوك المركزية، لاستخدامها في أنظمة المدفوعات.