سياسة
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حملة صينية تتسبب في تراجع بتكوين لأدنى مستوياتها
دشن البنك المركزي الصيني حملة جديدة على العملة المشفرة بتكوين، وحذر من المخاطر الناجمة عن إصدار وتداول العملات الرقمية، ما أدى إلى تراجع بتكوين 9٪ إلى 6929 دولاراً وهو أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار.
حملة صينية تتسبب في تراجع بتكوين لأدنى مستوياتها
بتكوين تتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر بفعل حملة صينية / Reuters
22 نوفمبر 2019

هَوَت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، لأدنى مستوى في ستة أشهر، الجمعة، بعد أن دشن البنك المركزي الصيني حملة جديدة على العملة المشفرة، محذراً من المخاطر الناجمة عن إصدار وتداول العملات الرقمية.

وتراجعت بتكوين بنسبة 9% إلى 6929 دولاراً وهو أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار، وهبطت في أحدث تعاملات بنسبة 6% إلى 7134 دولاراً.

وقال مقر بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، في شنغهاي إنه سيتصدى لعودة أنشطة غير مشروعة ترتبط بالعملات الافتراضية، محذراً المستثمرين من الخلط بين العملة المشفرة وتكنولوجيا سلاسل الكتل، أو ما يعرف بالبلوك تشين.

وبدأت دول حول العالم خلال عام 2018، دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها، تكون مدعومة من البنوك المركزية، لاستخدامها في أنظمة المدفوعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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