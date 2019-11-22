سياسة
3 دقيقة قراءة
لبنان.. إحراق "مجسّم الثورة" في بيروت واحتفالات رسمية بـ"يوم الاستقلال"
أقدم شخص لم تُعرف هويته، الجمعة، على إحراق "مجسّم الثورة" وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما حضر كبار السياسيين اللبنانيين عرضاً عسكرياً بمناسبة مرور 76 سنة على استقلال البلاد.
لبنان.. إحراق "مجسّم الثورة" في بيروت واحتفالات رسمية بـ"يوم الاستقلال"
شخص كان على متن دراجة نارية ألقى بعض المواد الحارقة على المجسم الموجود في ساحة الشهداء / AFP
22 نوفمبر 2019

يستمر الحراك اللبناني في يومه الـ37، وسط دعوات للتحرّك، الجمعة، بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال لبنان، في مسيرة من المتحف شرق بيروت، باتجاه ساحة الشهداء وسط العاصمة.

كما دعا حراك "لِحَقِّي" المدني، في بيان إلى خروج تحركات ومظاهرات في مختلف مناطق البلاد، من أجل المطالبة بتحقيق أهداف الثورة.

إحراق "مجسّم الثورة"

أقدم شخص لم تعرف هويته، الجمعة، على إحراق "مجسّم الثورة" وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "شخصاً كان على متن دراجة نارية ألقى بعض المواد الحارقة على المجسم الموجود في ساحة الشهداء، فاشتعل بسرعة ولم يبق منه أي شيء".

وقال محتجون إن "العمل جار على صنع مجسّم جديد سيكون من الحديد هذه المرّة، على أن يتم إنجازه قرابة الساعة الثالثة ويُرفع عند الخامسة بالتوقيت المحلي"، حسب وكالة الأناضول.

وفي سياق متصل، ظهر كبار السياسيين اللبنانيين معاً للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المناوئة للحكومة الشهر الماضي، إذ حضروا، الجمعة، عرضاً عسكرياً بمناسبة مرور 76 سنة على استقلال البلاد.

ولم يكن ممكناً تنظيم عرض هذا العام في مكانه التقليدي وسط بيروت، بسبب اعتصام احتجاجي يحتل المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم المحتجين احتفالاً مدنياً آخر في وقت لاحق اليوم.

بومبيو: نقف مع اللبنانيين

وفي تفاعل مع احتجاجات البلاد، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "نقف بفخر مع الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاح ووضع حد للفساد".

ونقل حساب السفارة الأمريكية في بيروت على فيسبوك، عن بومبيو قوله إن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حكومة لبنانيّة جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها".

ويشهدُ لبنان تحرّكات شعبيّة مُتصاعدة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، تُطالبُ برحيل النخبة السياسيّة الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبيّة، لا سيما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وتسبب التحرك الشعبي في إصابة الحركةَ في البلاد بالشلل مع إغلاق المؤسّسات التربوية والمصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي يهدف إلى محاسبة الفاسدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us