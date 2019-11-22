سياسة
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"كراهية الإسلام".. اعتداءٌ على مُحجبة حامل في أستراليا
تعرّضت امرأة محجّبة حامل لاعتداء باللكم والدوس من قبل شخص في مدينة سيدني الأسترالية، الأربعاء، فيما يعدّ "هجوماً عنصرياً، يندرج في إطار كراهية الإسلام"، حسب الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية.
"كراهية الإسلام".. اعتداءٌ على مُحجبة حامل في أستراليا
أفادت الشرطة أنه جرى توجيه تهمة للمعتدي بتنفيذ "هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة"
22 نوفمبر 2019

اعتدى شخص في مدينة سيدني الأسترالية على امرأة محجّبة حامل باللكم والدوس عليها، في اعتداء اعتبرته مؤسسة إسلامية أسترالية يندرج في إطار "كراهية الإسلام".

وأظهرت تسجيلات مصوّرة التقطتها كاميرا مراقبة، رجلاً يقترب من طاولة تجلس إليها ثلاث سيدات يرتدين الحجاب في مقهى غرب سيدني، الأربعاء.

وبدون وقوع أي استفزاز واضح، شوهد المشتبه به البالغ من العمر 43 عاماً وهو ينقض على الطاولة لمهاجمة المرأة البالغة من العمر 31 عاماً، والتي أفادت الشرطة أنها حامل في أسبوعها الـ38.

وبعدما لكمها مرات عدة، سقطت المرأة أرضاً وداس عليها قبل أن يبعده أشخاص في المكان.

وأفادت الشرطة أنه تم توجيه تهمة إليه بتنفيذ "هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة"، لكنها رفضت التعليق على دوافع المهاجم، في الوقت الذي يحتمل فيه أن توجّه تهم أخرى إليه.

من جهته، أشار الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية، الخميس، إلى أن الرجل سُمع وهو "يصرخ بخطاب كراهية معادٍ للإسلام في وجه الضحية وصديقتيها".

وقال رئيس الاتحاد راتب جنيد "كان هذا هجوماً عنصرياً، يندرج في إطار كراهية الإسلام بشكل واضح ونتوقع بأن يتم التعامل معه على هذا النحو".

وقال المسؤول في الشرطة الأسترالية لوك سيونكجي "لولا تصرفات أفراد المجتمع الشجاعة لوقف الهجوم، لتعرضت الضحية لإصابات أخطر بكثير".

وذكرت الشرطة، الجمعة، أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بعد الهجوم وغادرتها لاحقاً.

وأشار بحث أصدرته جامعة "تشارلز ستورت" الأسترالية مؤخراً، إلى أن كراهية الإسلام في أستراليا "ظاهرةٌ متواصلة"، وأن النساء اللواتي يرتدين الحجاب هنّ الأكثر عرضة للخطر، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واستنتج الباحثون أن 96% من أصل 113 امرأة تم تسجيل تعرضهنّ للترهيب الجسدي والمضايقة، كنّ يرتدينَ الحجاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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