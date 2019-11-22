عرقل السيناتور الجمهوري عن ولاية جيورجيا الأمريكية ديفيد بيردو، الخميس، تمرير مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" ضد الأرمن.

وطلب السيناتور الديمقراطي بوب مينيديز التصويت على مشروع قرار "الاعتراف رسمياً بالإبادة الأرمنية"، في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ. إلا أن بيردو أعلن معارضته طلب التصويت على المشروع، وبالتالي عرقل إجراءه.

وفي كلمة ألقاها بالجمعية العامة قال بيردو، إن الوقت ليس مناسباً لمناقشة مشروع القرار.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعرقل فيها مشروع قرار يطرحه السيناتور بوب مينيديز للجمعية العامة لمجلس الشيوخ. حيث عرقل الخميس الماضي السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تمرير مشروع قرار تقدم به السيناتور مينيديز.

الجدير بالذكر أن بإمكان أي سيناتور عرقلة التصويت على مشروع قرار ما في مجلس الشيوخ، بإبداء اعتراضه عليه.

وتبنى مجلس النواب الأمريكي، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ"الإبادة الجماعية".

القرار الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، في أبريل/نيسان الماضي، قُبِل بموافقة 405 نواب، ورفض 11.

الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية" وبالتالي دفع تعويضات.

وحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية"، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين من الأتراك والأرمن وخبراء دوليين.