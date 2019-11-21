سياسة
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النائب العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو
وجه النائب العام الإسرائيلي اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو في ثلاث قضايا فساد، وفق إعلام محلي. لتكون بذلك المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتهم رئيس وزراء في السلطة بالفساد.
النائب العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهامات بالفساد إلى نتنياهو
نتنياهو يواجه اتهامات في 3 ملفات أساسية حققت وحدة التحقيقات في الشرطة معه بشأنها سابقاً / Reuters
21 نوفمبر 2019

قرر النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ميندلبليت الخميس، توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو في ثلاث قضايا فساد، وفق إعلام محلي.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن الاتهام يأتي بعد جلسات استماع استغرقت أربعة أيام بمشاركة فريق الدفاع عن نتنياهو الشهر الماضي، وأعقبتها مداولات مكثفة في مكتب المدعي العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتهم فيها رئيس وزراء في السلطة بالفساد.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ميندلبليت نيته تقديم لائحة ضد نتنياهو بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة وتلقي الرشوة ولكنه أبقى قراره النهائي إلى ما بعد عقد جلسات استماع لدفاع نتنياهو.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقد مندبليت 4 جلسات استماع لطاقم الدفاع عن نتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى وجود قرائن كافية لإدانة نتنياهو فيها، وهي:

الملف 1000: يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات.

الملف 2000: يتضمن اتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافِسة.

الملف 4000: يتضمن اتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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