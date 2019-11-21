سياسة
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وزير الدفاع التركي: عملياتنا في سوريا قضت على أحلام تأسيس دولة إرهابية
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن العمليات التي قامت بها قوات بلاده في سوريا قضت على أحلام تأسيس ممر ودولة إرهابية. وفيما يخص منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 الروسية، قال إنه سيجري تفعيل المنظومة عندما ينتهي التدريب على استخدامها.
وزير الدفاع التركي: عملياتنا في سوريا قضت على أحلام تأسيس دولة إرهابية
أقار أكد أن الجيش الوطني السوري يتحلى بروح الوطنية ويدافع عن أرضه ومواطني بلده / AA
21 نوفمبر 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن العمليات التي قامت بها قوات بلاده في سوريا قضت على أحلام تأسيس ممر ودولة إرهابية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع التركية لعام 2020، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن مجريات الأحداث في سوريا بدأت تشكل تهديداً على أمن تركيا منذ بدء العنف في هذا البلد، وأن أنقرة لم يكن بوسعها البقاء متفرجة على تلك الأحداث.

وأضاف أن القوات التركية قامت بما يجب من أجل ضمان أمن حدود البلاد والمواطنين الأتراك.

وأشار إلى أن المناطق التي تحررت عبر العمليات العسكرية التركية بدأت باستقبال السوريين من تركيا ومناطق أخرى.

ورداً على سؤال حول وضع الجيش الوطني السوري، قال أقار: "هذا الجيش ليس عشوائياً، فتوجد حكومة سورية مؤقتة، وهذه الحكومة عينت وزيراً للدفاع وقائداً للأركان، وهو يشرف على عناصر الجيش الوطني السوري الذي يقاتل إلى جانب الجنود الأتراك".

وأكد أن الجيش الوطني السوري يتحلى بروح الوطنية ويدافع عن أرضه ومواطني بلده.

وأوضح أقار أن جميع العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية سواء داخل البلاد أو خارجها، لا تعتبر حرباً، إنما هي كفاح ضد التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن بلاده تدعم السلام دائماً، وتعمل انطلاقاً من مفهوم نشر السلام في الداخل والخارج.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

وفيما يخص منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 الروسية، قال أقار: "سيجري تفعيل منظومة S-400، وسننفذ فاعلياتنا المخططة عندما ينتهي عناصرنا من تدريباتهم على استخدام المنظومة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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