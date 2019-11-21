سياسة
2 دقيقة قراءة
وسائل إعلام محلية: السلطات الإيرانية ترفع حجب الإنترنت في بعض المناطق
قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات رفعت الحجب المفروض على الإنترنت عن بعض المناطق بالبلاد. بينما أشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن رفع الحجب في تلك المناطق كان مؤقتاً، لتنقطع الشبكة من جديد، في وقت تشهد به البلاد احتجاجات واسعة عقب زيادة أسعار الوقود.
وسائل إعلام محلية: السلطات الإيرانية ترفع حجب الإنترنت في بعض المناطق
قرار السلطات الإيرانية حجب خدمة الإنترنت في البلاد، يعطل عمل البنوك ويعلق أنشطة الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت / AP
21 نوفمبر 2019

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات رفعت الحجب عن خدمة الإنترنت في بعض مناطق البلاد، بعد أن كانت حجبتها عقب احتجاجات الوقود.

وحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، فإن رواد الإنترنت استطاعوا الوصول إلى تطبيقات "واتساب" و"إنستغرام"، في محافظة هرمزغان (جنوب).

أما موقع "انتخب" الإخباري، فذكر أن الوصول إلى خدمة الإنترنت بات ممكناً في بعض مناطق كرمنشاه (غرب)، ومشهد وقم (شمال غرب).

في المقابل، قالت مصادر محلية إيرانية إن رفع الحجب عن خدمة الإنترنت في المناطق المذكورة، كان مؤقتاً، لتنقطع شبكة الإنترنت من جديد.

وتسبب قرار السلطات الإيرانية حجب خدمة الإنترنت في البلاد بتعطيل عمل البنوك وتعليق أنشطة الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت، فضلاً عن تراجع نسبة الصادرات والواردات، الأمر الذي تسبب في خسائر يومية تُقدّر بملايين الدولارات.

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن حجب خدمة الإنترنت في عموم البلاد، بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق "احتجاجات الوقود".

وتشهد إيران منذ أيام تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافاً خارجية" لم تسمِّها، بالسعي لإخلال النظام العام.

والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، حسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 فرع لمصرف و50 متجراً خلال الاحتجاجات.

وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us