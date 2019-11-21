سياسة
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شاهد.. سكان تل أبيض يعودون إلى مدينتهم بعد تحريرها من يد الإرهابيين
يواصل سكان مدينة تل أبيض العودة إلى ديارهم مغمورين بفرحة العودة، تزامناً مع مشاعر الحزن على ما لحق بمنازلهم من خراب على يد عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي.
شاهد.. سكان تل أبيض يعودون إلى مدينتهم بعد تحريرها من يد الإرهابيين
عودة سكان مدينة تل أبيض إلى مدينتهم بعد تحريرها من الإرهابيين / AA
21 نوفمبر 2019

عقب تطهير مدينة تل أبيض السورية من إرهاب تنظيم YPG/PKK يواصل سكان المنطقة العودة إلى ديارهم مغمورين بفرحة العودة، تزامناً مع مشاعر الحزن على ما لحق بمنازلهم من خراب على يد عناصر التنظيم.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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