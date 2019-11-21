عقب تطهير مدينة تل أبيض السورية من إرهاب تنظيم YPG/PKK يواصل سكان المنطقة العودة إلى ديارهم مغمورين بفرحة العودة، تزامناً مع مشاعر الحزن على ما لحق بمنازلهم من خراب على يد عناصر التنظيم.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.