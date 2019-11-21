سياسة
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البحرية التركية تتسلم أكبر حاملة طائرات محلية بنهاية 2020
أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية الخميس، أن البحرية التركية تستعدّ لتسلُّم أكبر سفينة حربية مصنَّعة وطنيّاً نهاية عام 2020، فيما تتواصل أعمال تصنيع سفينة الهجوم البرمائية TCG Anadolu.
البحرية التركية تتسلم أكبر حاملة طائرات محلية بنهاية 2020
 البحرية التركية تستعدّ لتسلُّم أكبر سفينة حربية مصنّعة بإمكانات وقدرات وطنية في أواخر 2020 / AA
21 نوفمبر 2019

قالت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، إن القوات البحرية للبلاد تستعد لتسلُّم أكبر سفينة حربية مصنَّعة بإمكانات وقدرات وطنية، في أواخر عام 2020.

جاء ذلك في بيان نشرته الخميس، إن رئيسها إسماعيل دمير، أجرى زيارة لترسانة طوزلا بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل أعمال تصنيع سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TCG Anadolu.

وأوضح البيان أن أعمال تصنيع حاملة الطائرات المحلية "أناضول" تتواصل بانتظام كما هو مخطَّط لها، وأن موعد التسليم سيحين قبل عام من الموعد المحدَّد.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات المحلية ستدخل الخدمة لدى البحرية التركية بحلول أواخر 2020.

ولفت البيان إلى أنه مع دخول "أناضول" الخدمة، ستعزّز تركيا مكانتها العالمية في مجال تصنيع السفن من هذا النوع.

ويبلغ طول TCG Anadolu 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

مصدر:AA
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