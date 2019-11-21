سياسة
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وزير الدفاع التركي: لم ولن نستخدم في سوريا أسلحة كيميائية محظورة
قال وزير الدفاع التركي الخميس، إن بلاده لم ولن تستخدم الأسلحة الكيميائية المحظورة في عملية نبع السلام.
وزير الدفاع التركي: لم ولن نستخدم في سوريا أسلحة كيميائية محظورة
أقار: حيّدنا نحو 1200 إرهابي حتى اليوم في إطار عملية نبع السلام / AA
21 نوفمبر 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، إن بلاده لم تستخدم أي أسلحة كيميائية محظورة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، في عملية نبع السلام العسكرية شمال سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة أنقرة.

وأوضح أن القوات المسلحة في عملية نبع السلام سيطرت على 600 منطقة سكنية في مساحة 4300 كيلومتر مربع وأسست نقاط تفتيش على الطريق السريع M4.

وأشار أقار إلى تحييد نحو 1200 إرهابي حتى اليوم في إطار العملية، مضيفاً أنه حُيّد 158 عنصراً من تنظيم PKK الإرهابي حتى اليوم، في إطار عمليات المخلب شمالي العراق.

وبخصوص الصناعات الدفاعية في تركيا علّق بأن "القوات المسلحة التركية ستبدأ استخدام منظومة الصواريخ (حصار) للدفاع الجوي اعتباراً من العام المقبل.

وستكون منظومة "حصار" فعَّالة ضدّ الطائرات والمروحيات والصواريخ، والطائرات دون طيار، وصواريخ جو-أرض.

مصدر:AA
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