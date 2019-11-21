سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا: القول بأن "نبع السلام" ستعيد إحياء داعش الإرهابي مزاعم واهية
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأربعاء، إن المزاعم التي تدّعي أن العملية العسكرية التركية سبب لإعادة إحياء داعش الإرهابي، هي مزاعم واهية ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتَعمُّد لتجاهل المصالح الأمنية لتركيا.
تركيا: القول بأن "نبع السلام" ستعيد إحياء داعش الإرهابي مزاعم واهية
ألطون يؤكد أن تركيا ترفض مزاعم تقول إن "نبع السلام" تعيد إحياء تنظيم داعش الإرهابي / AA
21 نوفمبر 2019

أعرب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأربعاء، عن رفضه مزاعم أن العملية العسكرية التركية الأخيرة بسوريا، قد تكون سبباً في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، واصفاً إياها بالواهية.

جاء رفض المسؤول التركي في تغريدة نشرها على توتير، قال فيها إن "الزعم بأن عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في وقت سابق شمال شرقي سوريا لاجتثاث التنظيمات الإرهابية عند الحدود التركية من جذورها، قد تكون سبباً لإعادة إحياء تنظيم داعش، مزاعم واهية لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".

وشدّد ألطون على عزم بلاده على مواصلة تصدِّيها لتنظيم داعش الإرهابي بكل قوة وتصميم داخل وخارج البلاد، مضيفاً: "تركيا التي أدارت كفاحاً بلا هوادة ضد التنظيمات الإرهابية كافَّةً داخل سوريا وعلى حدودنا المتاخمة لها، تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة خالية من أشكال الإرهاب كافة أيّاً كانت جذوره".

وأضاف ألطون: "من ثم سنواصل العمل في ضوء هذا الهدف، ولو لم يفهم الآخرون مساعينا بشكل صائب"، مشيراً إلى أن "القائل بأن هذه المساعي ستعيد إحياء تنظيم داعش، يتعمد تجاهل المصالح الأمنية القوميَّة لتركيا".

وأضاف ألطون: "ومن يُصِرُّوا على تجاهل مخاوفنا الأمنية، فليس لهم الحقّ في انتقاد العمليات التي تخوضها تركيا لمكافحة الإرهاب، وعليهم أن يعيدوا النظر في الدعم الذي يقدّمونه للتنظيمات الإرهابية".

واستطرد: "تسمية تنظيم إرهابي بأنه أفضل شريك تحت زعم تَصدِّيه لداعش، أمر لا يليق بشركاء حلف شمال الأطلسي".

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us