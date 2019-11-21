قال وزير الخارجية الأمريكيّ مايك بومبيو الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر الشراكات الاستراتيجية أهمِّيَّة على مرّ التاريخ.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الأمريكيّ خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح الوزير أنه يُشِيد بزيادة نفقات حلف الناتو خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن العالَم بات يواجه تهديد "الأنظمة الاستبدادية"، مضيفاً أن "منظومة القيم في كل من روسيا والصين وإيران تختلف عن تلك الموجودة عندنا، لذلك علينا مواجهة هذه الدول".

وشدّد على ضرورة تناول حلف الناتو التهديد الصيني المتزايد، مشيراً إلى خطوات يجب اتخاذها في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية يمثلون تسعاً وعشرين دولة عضواً في الناتو تحت إشراف الأمين العامّ، لمناقشة تقاسم الأعباء وتنفيذ مقررات قمة بروكسل لسنة 2018، وتكييف منهج الناتو لمواجهة التحديات الأمنية الناشئة.

وتأسَّس حلف الناتو عام 1949 لحماية وتعزيز الاستقرار في منطقة حلف شمال الأطلسي.

والتزم الحلفاء (29 عضواً) مبدأ الدفاع الجماعي، واعتبروا أن الهجوم المسلَّح ضد أحدهم يُعَدّ هجوماً عليهم جميعاً.