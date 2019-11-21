سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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خلاصات من TRT عربي: 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
إسرائيل تستعد لإجراء انتخابات ثالثة خلال أشهر بعد فشل غانتس في تشكيل الحكومة / AP
21 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

إسرائيل تستعد لانتخابات جديدة بعد فشل غانتس في تشكيل حكومة، ورئيس الوزراء العراقي يقول إن التظاهرات كشفت عوامل خلل النظام السياسي.

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        إسرائيل تستعدّ لانتخابات جديدة بعد فشل غانتس في تشكيل حكومة

          تقترب إسرائيل أكثر من إجراء انتخابات جديدة بعد أن رفض أفيغدور ليبرمان الأربعاء، دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو منافسه بيني غانتس مع قرب انتهاء مهلة تشكيل الحكومة. [رويترز]

          وفشل نتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ عقد، في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي، التي لم تُفضِ إلى فائز صريح. وعهد الرئيس رؤوفين ريفلين بالمهمة إلى غانتس لاحقاً، لكن مهلة الـ28 يوماً لتشكيل الحكومة تنقضي في منتصف ليل الأربعاء. [TRT عربي]

          وأعاد بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" المكلَّف تشكيل حكومة إسرائيلية الأربعاء، التفويض إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، مُقِرّاً بالفشل في مهمته. وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن غانتس اتصل هاتفيّاً بريفلين، وأبلغه فشله في تشكيل حكومة، وذلك قبل نحو أربع ساعات من انتهاء المهلة المحددة لذلك. [الأناضول]

          رئيس الوزراء العراقي: التظاهرات كشفت عوامل خلل النظام السياسي

            قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء، إن التظاهرات كشفت عوامل خلل النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي تجب معالجتها. [الأناضول]

            جاء ذلك خلال استقباله جمعاً كبيراً من شيوخ ووجهاء العشائر من المحافظات الوسطى والجنوبية، لتداول الأوضاع التي تمر بها البلاد والإجراءات الإصلاحية والحلول المطروحة وسبل تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وعموم المواطنين. [الأناضول]

            وحسب بيان لمكتب عبد المهدي، عرض شيوخ العشائر خلال اللقاء واقع المحافظات من النواحي الأمنية والخدمية والمعيشية، وعديد من الآراء والمطالب والمقترحات المتعلقة بمحاربة الفساد وتشغيل المعامل المتوقفة، وتوفير فرص العمل ودعم البطاقة التموينية والتعويضات. [TRT عربي]

            مصدر:TRT عربي - وكالات
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