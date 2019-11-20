سياسة
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ألمانيا: تركيا شريك مهم للناتو وليس من مصلحتنا ابتعادها عن أوروبا
أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، أن تركيا شريك مهم ضمن حلف شمال الأطلسي وأن ابتعادها ليس من صالح أوروبا. وفي السياق أشاد ماس بإسهامات الناتو من أجل أوروبا داعياً الجميع إلى تحمل المسؤوليات لتطوير الحلف.
ألمانيا: تركيا شريك مهم للناتو وليس من مصلحتنا ابتعادها عن أوروبا
وزير الخارجية الألماني يقول إن عدم ابتعاد تركيا عن أوروبا سيكون لصالح الأوروبيين / AP
20 نوفمبر 2019

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأربعاء إن عدم ابتعاد تركيا، الشريك المهم ضمن حلف شمال الأطلسي الناتو، عن أوروبا سيكون لصالح الأوروبيين.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك بعض الخلافات القائمة بين أنقرة والعواصم الأوروبية، إلا أن ابتعاد تركيا التي هي شريك مهم ضمن حلف الناتو، عن أوروبا، ليس من صالحنا".

وأكد الوزير الألماني أنهم يبذلون جهوداً كبيرة من أجل الوضع في شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن وزراء خارجية الناتو سيناقشون الوضع أيضاً خلال اجتماعهم الحالي في بروكسل.

وفي سياق آخر، أشاد "ماس" بإسهامات "الناتو" من أجل أمن أوروبا، داعياً الجميع إلى تحمّل المسؤوليات لتطوير الحلف إستراتيجياً.

وتشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، اجتماعاً لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، للقيام بالتحضيرات النهائية لقمة قادة الحلف التي ستُعقد في لندن في الفترة 3-4 ديسمبر/كانون الأول 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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