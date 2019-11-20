سياسة
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ليبرمان: إسرائيل في الطريق إلى انتخابات ثالثة
حمّل زعيم حزب يسرائيل بيتينو اليميني أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس، مسؤولية فشل تشكيل حكومة وحدة، وقال إن إسرائيل في الطريق إلى إجراء جولة انتخابات ثالثة.
ليبرمان: إسرائيل في الطريق إلى انتخابات ثالثة
ليبرمان يقول إن إسرائيل في الطريق إلى انتخابات ثالثة محملاً نتنياهو وغانتس المسؤولية
20 نوفمبر 2019

قال زعيم حزب يسرائيل بيتينو اليميني أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إن إسرائيل في الطريق إلى إجراء جولة انتخابات ثالثة، موجهاً اللوم إلى زعيم حزب الليكود، ورئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، ومحملاً إياهم المسؤولية عن الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأمام غانتس مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء، لتشكيل حكومة، ولكن من دون دعم ليبرمان، فإنه لن يكون قادراً على تشكيلها.

وفي إشارة إلى الأحزاب العربية، قال ليبرمان في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "لن ندخل في حكومة مدعومة مباشرة أو غير مباشرة من القائمة المشتركة".

وهاجم العرب في الكنيست بوصفهم جواسيس، مستخدماً مصطلح "الطابور الخامس".

وكان نتنياهو حذّر في الأيام الأخيرة، من نية غانتس تشكيل حكومة أقلية تضم ليبرمان وتحظى بدعم خارجي من الأحزاب العربية.

ولفت ليبرمان إلى أنه لا يزال يأمل تفادي عقد جولة انتخابات ثالثة، ولكن من دون التحدث عن تفاصيل.

وأشار إلى فشل جهوده مع نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة، واصفاً الخلافات بين الطرفين بأنها "شخصية".

وفي حال لم يتمكن غانتس من تشكيل الحكومة، فستكون أمام الكنيست بدءاً من الغد فترة 21 يوماً، لإيجاد شخصية قادرة على تشكيل الحكومة، بدعم ما لا يقل عن 61 عضواً في الكنيست.

وفي حال فشل ذلك، فإن إسرائيل ستتجه إلى عقد جولة انتخابات جديدة، رجحت وسائل الإعلام أن تجري في شهر مارس/آذار المقبل.

وشهد العام الجاري إجراء جولتين انتخابيتين، الأولى في إبريل/نيسان، والثانية في سبتمبر/أيلول، من دون أن يتمكن الحزبان الكبيران (الليكود وأزرق أبيض) من تشكيل الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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