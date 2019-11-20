أهم الأحداث:

مقتل أكثر من 100 شخص في احتجاجات إيران، وتعديلات وزارية إصلاحية وشيكة على وقع استمرار الاحتجاجات في العراق.

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احتجاجات إيران تخلف عشرات القتلى

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، إنها تعتقد أن 106 أشخاص على الأقل قُتلوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، نقلاً عن "تقارير موثوق بها". [TRT عربي]

وأصبحت إيران خارج الاتصال بشكل شبه كلي، في محاولة من السلطات لإلجام انتشار الاحتجاجات التي عمّت البلاد منذ يوم الجمعة. [CNN]

وقُتل 3 عناصر من قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني، خلال مواجهات مع المتظاهرين الاثنين، في مدينة ملرد غربي العاصمة طهران. [وكالة أنباء فارس]

وتصف السلطات الإيرانية المحتجين بأنهم "مثيرو شغب"، في الوقت الذي تُحمّل فيه "أعداءها الأجانب" مسؤولية الاحتجاجات الراهنة. [TRT عربي]

ويقول تحليل إن "الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عبر عقوبات قاسية تستهدف الاقتصاد الإيراني، قد تكون أسهمت في تأزيم الوضع داخل إيران". [BBC]

العراق.. تعديلات مرتقبة

يستعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإعلان عن تعديلات وزارية وصفها بـ"الإصلاحية"، تركِّز على الحقائب الخدمية والاقتصادية، في محاولة منه لاستيعاب غضب الشارع. [TRT عربي]

وواصل المتظاهرون الثلاثاء، احتجاجاتهم من دون اكتراث بوعود جديدة أعلنتها كتل سياسية كبيرة ليل الاثنين وما ستسفر عنه جلسة للبرلمان مقررٌ انعقادها في وقت لاحق. [TRT عربي]

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء إنهاء حالة الإنذار القصوى بعد أسابيع من أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة. [الأناضول]