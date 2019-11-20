سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
شرطة مكافحة الشغب تفرّق الناس أثناء احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار الغاز في طهران / Reuters
20 نوفمبر 2019

أهم الأحداث:

مقتل أكثر من 100 شخص في احتجاجات إيران، وتعديلات وزارية إصلاحية وشيكة على وقع استمرار الاحتجاجات في العراق.

الجديد على TRT عربي:

احتجاجات إيران.. تعتيم بقطع الإنترنت والحرس الثوري يدخل على الخط

على مدار توليه الحكم.. هكذا دعم ترمب إسرائيل وانحاز ضد الفلسطينيين

شاهد!

هدية جديدة إلى نتنياهو.. ترمب يعترف بشرعية المستوطنات

احتجاجات إيران تخلف عشرات القتلى

قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، إنها تعتقد أن 106 أشخاص على الأقل قُتلوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، نقلاً عن "تقارير موثوق بها". [TRT عربي]

وأصبحت إيران خارج الاتصال بشكل شبه كلي، في محاولة من السلطات لإلجام انتشار الاحتجاجات التي عمّت البلاد منذ يوم الجمعة. [CNN]

وقُتل 3 عناصر من قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني، خلال مواجهات مع المتظاهرين الاثنين، في مدينة ملرد غربي العاصمة طهران. [وكالة أنباء فارس]

وتصف السلطات الإيرانية المحتجين بأنهم "مثيرو شغب"، في الوقت الذي تُحمّل فيه "أعداءها الأجانب" مسؤولية الاحتجاجات الراهنة. [TRT عربي]

ويقول تحليل إن "الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عبر عقوبات قاسية تستهدف الاقتصاد الإيراني، قد تكون أسهمت في تأزيم الوضع داخل إيران". [BBC]

العراق.. تعديلات مرتقبة

يستعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإعلان عن تعديلات وزارية وصفها بـ"الإصلاحية"، تركِّز على الحقائب الخدمية والاقتصادية، في محاولة منه لاستيعاب غضب الشارع. [TRT عربي]

وواصل المتظاهرون الثلاثاء، احتجاجاتهم من دون اكتراث بوعود جديدة أعلنتها كتل سياسية كبيرة ليل الاثنين وما ستسفر عنه جلسة للبرلمان مقررٌ انعقادها في وقت لاحق. [TRT عربي]

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء إنهاء حالة الإنذار القصوى بعد أسابيع من أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us