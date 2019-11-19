سياسة
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الكويت.. رئيس الحكومة يؤدي اليمين والأمير يدعوه لمحاربة الفساد
رئيس الحكومة في الكويت يؤدي اليمين والأمير يدعوه لمحاربة الفساد، وذلك غداة قبول أمير الكويت اعتذاراً غير مسبوق لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن تشكيل الحكومة، وقبول وزير الخارجية صباح خالد الصباح بالمنصب.
الكويت.. رئيس الحكومة يؤدي اليمين والأمير يدعوه لمحاربة الفساد
 أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح / Reuters
19 نوفمبر 2019

كلف أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة في بلاده، ودعاه عقب أدائه اليمين الدستورية إلى محاربة الفساد.

يأتي ذلك غداة قبول أمير الكويت اعتذاراً غير مسبوق لرئيس الوزراء جابر المبارك الصباح، عن تشكيل الحكومة.

وفي وقت لاحق من اليوم، أدى صباح خالد الحمد الصباح، الیمین الدستوریة بمناسبة تعیینه رئيساً للوزراء.

وخاطب أمير الكويت، رئيس الوزراء الجديد قائلاً "حمّلناك المسؤولیة، مسؤولیة كبیرة والله یساعدك علیھا ویساعدك إن شاء الله، أنت ثوبك نظیف فحارب الفساد، وحارب المفسدین ولا تخلي أحد یقول شيء غیر صالح"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أمير الكويت، في رسالة أوردتها الوكالة، إنه قبِل اعتذار جابر الصباح، عن تشكيل الحكومة، وكلف صباح خالد الصباح وزير الخارجية بالمنصب.

وأوضح أمير الكويت أن اعتذار جابر الصباح، غير المسبوق عن تشكيل الحكومة بـ"سبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء"، في إشارة لبلاغ عن تجاوزات مالية مزعومة، قدمها وزير الدفاع، نجل الأمير، ناصر الصباح، الذي أُعفي من منصبه الاثنين.

وتقدم وزير الدفاع المقال، الأحد، بهذا البلاغ قبل أن يحيل النائب العام ضرار العسعوسي، القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وقبلها بيوم، قال وزير الدفاع المقال، في تغريدات، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به.

ونفى رئيس الحكومة المستقيل، في خطاب اعتذاره "اتهامات" طالت ذمته المالية، واعتبرها "أكاذيب"، مشدداً على أهمية تبرئة ذمته أولاً.

ورئيس الوزراء الجديد، 1953، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت 1977، والتحق عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983.

وشغل منصب وزير للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم منصب وزير للإعلام 2007 حتى 2009، وفي 2011، عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية، واستمر بمنصبه حتى استقالة الحكومة الخميس الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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