أعلنت حركة طالبان، الثلاثاء، تحرير رهينتين، أحدهما أمريكي والآخر أسترالي، كانت تحتجزهما في أفغانستان منذ عام 2017.

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق الحكومة الأفغانية سراح 3 من قيادات الحركة وإرسالهم إلى قطر في صفقة تبادل مشروطة بتحرير الرهينتين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مصادر في طالبان أنه "تم الإفراج عن الرهينتين اليوم حيث كانا محتجزين في ولاية زابل جنوبي أفغانستان".

والرهينتان الأجنبيتان هما، الأمريكي كيفن كينغ، 63 عاماً، والأسترالي تيموثي ويكس، 50 عاماً، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بيان لأسرة الرهينة الأمريكي كيفين كينغ، أنه الآن برفقة المسؤولين الأمريكيين في أفغانستان ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة قبل عودته إلى وطنه، معربين عن سعادتهم بسماع نبأ إطلاق سراحه.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر "نحن سعداء للغاية بإطلاق سراح الأسترالي تيموثي ويكس وزميله الأمريكي كيفين كينغ".

وأضاف "نحن نعرب عن تقديرنا العميق لحكومتي الولايات المتحدة وأفغانستان".

وتابع موريسون "لقد طلبت عائلة تيموثي من الحكومة الأسترالية أن تنقل ارتياحهم لأن محنتهم الطويلة قد انتهت، وكذلك أعربوا عن امتنانهم لجميع أولئك الذين ساهموا في عودة تيموثي الآمنة".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت قناة طلوع نيوز الأفغانية بأن قياديي طالبان الثلاثة المفرج عنهم غادروا إلى قطر، مساء الاثنين، وأنهم سيبقون هناك قيد الإقامة الجبرية، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه قرر الإفراج عن 3 من قيادات طالبان في إطار صفقة تبادل مشروطة بتحرير الحركة لرهينتين أمريكي وأسترالي تحتجزهما منذ العام 2017، لكن الإفراج عن قياديي طالبان تم فعلياً الاثنين.

وأحد تلك القيادات هو أنس حقاني، الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم طالبان ورئيس شبكة حقاني الموالية لطالبان.