أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، إصابة 13 مدنياً بينهم امرأة، جراء قصف لطيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر لعدد من الأحياء السكنية في مدينة مصراتة غربي البلاد.

ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية، صوراً تُظهر جانباً من آثار القصف الحربي، قائلاً إن "قسم الحوادث والطوارئ في مركز مصراتة الطبي استقبل 13 جريحاً من المدنيين جراء هذا القصف من بينهم امرأة".

في السياق ذاته، زعمت قوات حفتر أن القصف تم عبر "4 غارات جوية، واستهدف مستودعات للذخائر، وتم تدمير الأهداف بنجاح".

وكانت حكومة الوفاق اتهمت، الاثنين، الإمارات بقصف مصنع للبسكويت جنوبي العاصمة طرابلس عبر طيران مُسيّر، ما أودى بحياة ليبيين اثنين و5 عمال أجانب.

سلامة: قصف المصنع يرقى لجريمة حرب

من جهته، أبلغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، مجلس الأمن الدولي بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف جوي طال مصنعاً للبسكويت جنوبي طرابلس.

وقال المبعوث الأممي: "يعتريني الغضب والحزن، وأنا أبلغكم بوقوع حادث آخر اليوم تسبب في خسائر فادحة بين المدنيين؛ إذ تعرض أحد مصانع البسكويت في حي وادي الربيع بطرابلس للقصف بالطيران المُسير، حسب المعلومات الأولية، ما تسبب في وفاة 10 أشخاص وأكثر من 35 إصابة".

وأضاف: "يبدو أن غالبية القتلى كانوا من المهاجرين، لكن اثنين منهم على الأقل كانا ليبيين. وبغض النظر عما إذا كان الهجوم استهدف المصنع عمداً أم أنه كان عشوائياً، يمكن أن يرقى هذا الهجوم إلى جريمة حرب. ونحن نعمل على تقصّي الحقائق على الأرض".

وأردف قائلاً: "علينا إجراء تحقيقات بشأن ذلك، كما أدعو إلى ضرورة التنفيذ الكامل لحظر توريد السلاح إلى ليبيا؛ لأنه يشكل رسالة قوية نبعثها إلى الشعب الليبي".

وأكد سلامة أنه "يسابق الزمن من أجل وضع حد للنزاع الليبي الذي مر عليه نحو 7 أشهر ونصف الشهر، وراح ضحيته أكثر من 200 قتيل من المدنيين، وأكثر من 150 ألفاً آخرون باتوا في جبهات القتال، و270 ألفاً آخرون يعيشون في مناطق متأثرة بالقتال".

وكشف سلامة عن تنفيذ قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أكثر من 800 هجوم بالطائرات المسيّرة، ‬⁩منذ بداية العملية على ⁧‫طرابلس‬⁩، وتنفيذ قوات حكومة الوفاق أكثر من 250 هجوماً مماثلاً.

وأضاف: "هذه عمليات يُسيّرها أطراف خارجيون، إلى جانب غارات بطائرات غير معروفة الهوية، وهناك قطع غيار أسلحة ودبابات وقنابل ومقاتلون يدخلون ⁧‫ليبيا‬⁩ بشكل دائم منذ بدء النزاع".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا الهجوم بعملية عسكرية أسمتها "بركان الغضب".

وبينما تتهم حكومة الوفاق الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.