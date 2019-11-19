سياسة
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أردوغان: أبلغت ترمب أننا سنبحث عن بدائل لمقاتلات F-35
أكّد الرئيس التركي أن بعض المسائل العالقة بين أنقرة وواشنطن لم تُحَلّ جذريّاً. وأشار إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي أن تركيا تعتزم البحث عن بدائل لمقاتلات F-35 إذا لم تتفق مع واشنطن بشأن الحصول عليها.
أردوغان: أبلغت ترمب أننا سنبحث عن بدائل لمقاتلات F-35
أردوغان: بعض المسائل العالقة بين أنقرة وواشنطن لم تُحَلّ جذريّاً / AA
19 نوفمبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إنه أبلغ نظيره الأمريكيّ دونالد ترامب عزم تركيا على البحث عن بدائل لمقاتلات F-35 إذا لم تتفق مع واشنطن بشأن الحصول عليها.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالبرلمان التركي أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "أبلغنا ترامب أن تركيا ستُضطرّ إلى البحث عن بدائل لسد احتياجاتها على المدى المتوسط إذا واصلت الولايات المتَّحدة سياسة عدم الاتفاق بخصوص مقاتلات F-35".

وأضاف أردوغان أن بعض المسائل العالقة بين أنقرة وواشنطن لم تُحَلّ جذريّاً، مضيفًا: "لكننا أظهرنا للعالَم أنّ علاقاتنا الثنائية ليست أسيرة لهذه المشكلات".

وتابع: "الذين يسعون لإظهار التنظيم الإرهابي الانفصالي (YPG) على أنه كيان يحارب ضدّ داعش الإرهابي، يحاولون التستُّر على جرائمه ضد المدنيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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