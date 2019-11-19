قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إنه أبلغ نظيره الأمريكيّ دونالد ترامب عزم تركيا على البحث عن بدائل لمقاتلات F-35 إذا لم تتفق مع واشنطن بشأن الحصول عليها.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالبرلمان التركي أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "أبلغنا ترامب أن تركيا ستُضطرّ إلى البحث عن بدائل لسد احتياجاتها على المدى المتوسط إذا واصلت الولايات المتَّحدة سياسة عدم الاتفاق بخصوص مقاتلات F-35".

وأضاف أردوغان أن بعض المسائل العالقة بين أنقرة وواشنطن لم تُحَلّ جذريّاً، مضيفًا: "لكننا أظهرنا للعالَم أنّ علاقاتنا الثنائية ليست أسيرة لهذه المشكلات".

وتابع: "الذين يسعون لإظهار التنظيم الإرهابي الانفصالي (YPG) على أنه كيان يحارب ضدّ داعش الإرهابي، يحاولون التستُّر على جرائمه ضد المدنيين".