سياسة
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وزير الدفاع التركي: نعمل مع روسيا على حلّ بعض الصعوبات في سوريا
قال وزير الدفاع التركي إن الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية في الشمال السوري، مستمرّة بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين. وأشار إلى وجود بعض الصعوبات في الشمال السوري، وأن بلاده تعمل على حلها عبر اللقاءات مع روسيا.
وزير الدفاع التركي: نعمل مع روسيا على حلّ بعض الصعوبات في سوريا
أقار: الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية في الشمال السوري مستمرة / AA
19 نوفمبر 2019

أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، إلى وجود بعض الصعوبات في الشمال السوري، مؤكّداً أن بلاده تعمل على حلها عبر اللقاءات مع روسيا.

وقال أقار في تصريح للصحفيين بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة: "بعيداً عن الدوريات المشتركة مع روسيا، ثمة عدد من الصعوبات معهم، ونعمل على حلها عبر اللقاءات".

وأكَّد أن الدوريات المشتركة للقوات التركية والروسية في الشمال السوري، مستمرة بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ولفت إلى أنه يجري اتخاذ التدابير اللازمة بشكل مباشر حيال الاستفزازات التي تطال الدوريات المشتركة.

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي-الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي السابع عشر من الشهر نفسه علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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