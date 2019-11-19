سياسة
2 دقيقة قراءة
ظريف يصف الدعم الأمريكي للشعب الإيراني بـ"الكذبة المخجلة"
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن التصريحات الأمريكية والأوروبية الداعمة للشعب الإيراني "كذبة مخجلة". وأوضح ظريف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس إرهاباً اقتصاديّاً بحق إيران، وتمنع وصول الدواء والغذاء للمرضى والمسنّين.
ظريف يصف الدعم الأمريكي للشعب الإيراني بـ"الكذبة المخجلة"
ظريف: الولايات المتحدة الأمريكية تمارس إرهاباً اقتصاديّاً بحق إيران / AP
19 نوفمبر 2019

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التصريحات الأمريكية والأوروبية الداعمة للشعب الإيراني بـ"الكذبة المخجلة".

جاء ذلك في بيان نُشر على موقع الخارجية الإيرانية، انتقد فيه مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي حيال المظاهرات الجارية في بلاده بسبب رفع أسعار الوقود.

وأوضح ظريف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس إرهاباً اقتصاديّاً بحق إيران، وتمنع وصول الدواء والغذاء للمرضى والمسنين.

وأضاف أن من يمارس هذه الممارسات، لا يمكن أن يدّعي أنه يدافع عن الشعب الإيراني.

وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم بلاده للمتظاهرين في إيران.

كما انتقد ظريف دعوة بعض دول الاتحاد الأوروبي الحكومة الإيرانية إلى احترام حق التظاهر قائلاً: "حقّ التظاهر مذكور في الدستور الإيراني، لذا لا داعي لأنظمة تتبع سياسة ازدواجية المعايير أن تذكّرنا بذلك".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الاتحاد الأوروبي عجز عن اتخاذ أي موقف حيال "الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران.

وتابع: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتحملان عواقب استفزازاتهما الخطيرة".

وكانت عدة دول في الاتحاد الأوروبي دعت في وقت سابق حكومة طهران إلى احترام حق الشعب الإيراني في التظاهر.

وتشهد إيران منذ أيام تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافاً خارجية" لم تسمِّها، بالسعي لإخلال النظام العامّ.

ووقفت السلطات الإيرانية الأحد، نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، حسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد على 100 مصرف و50 متجراً خلال الاحتجاجات. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us