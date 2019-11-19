أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الاثنين، أنها تلقت منذ بداية عام 2019 أكثر من 78 ألف بلاغ عن أمراض في اليمن.

وقالت المنظمة الأممية في بيان، إنه "في بيئة محفوفة بالتحديات التشغيلية والأمنية، يُعتبر توسيع نطاق النظام الإلكتروني للإنذار المبكّر للأمراض في اليمن إنجازاً هامّاً، إذ يهدف إلى اكتشاف الأمراض الوبائية والتبليغ عنها والاستجابة لمواجهتها سريعاً".

وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة بدعم من التحالف السعودي، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات ملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأضاف بيان منظمة الصحة: "على الرغم من الصراع الدائر في اليمن، تستمرّ منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع البنك الدولي من خلال مشروع الصحة والتغذية الطارئ بتجديد وتوسيع نطاق النظام وتحويل جميع أنظمة الترصد الروتينية إلى إلكترونية".

ولفت البيان إلى أنه "يوجد حالياً ألف و991 موقعاً يعمل على الرصد والتبليغ إلكترونياً عن 28 مرضاً وبائيّاً فتاكاً مثل الكوليرا وحمى الضنك والنزفية الفيروسية والحصبة والسعال الديكي وشلل الأطفال".

وذكر البيان أنه يُعَدّ نطاق هذا التوسع كبيراً مقارنة بـ400 موقع ترصُّد أُنشئَ في بداية الصراع عام 2015، كان بدايةً يبلغ عن 16 مرضاً فقط.

وأردف البيان: "يقدّم اليوم أكثر من 90% من مواقع الترصد تقارير دقيقة وسريعة، بما يعزز القدرة على الوقاية من الأمراض المعدية في المجتمع ويساعد على حماية النظام الصحي المتدهور في اليمن".