سياسة
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مقتل 3 عناصر من الباسيج والحرس الثوري الإيراني في الاحتجاجات
قالت وسائل إعلام إيرانية إن 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني والباسيج قُتلوا في مواجهات مع المتظاهرين بمدينة ملرد غربي العاصمة طهران، في الوقت الذي تواصل فيه المصارف الإغلاق في مدينة شيراز، فيما تتهم جهات رسمية أطرافاً خارجية بالسعي للإخلال بالأمن.
مقتل 3 عناصر من الباسيج والحرس الثوري الإيراني في الاحتجاجات
احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة من إيران بعد رفع أسعار الوقود / Reuters
19 نوفمبر 2019

قُتل 3 عناصر، الاثنين، من قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني خلال مظاهرات، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن العناصر قتلوا في مواجهات مع المتظاهرين بمدينة ملرد غربي العاصمة طهران.

كما أكد الإعلام الإيراني أن 75 شعبة للمصارف تواصل إغلاق أبوابها منذ الجمعة في مدينة شيراز.

وتشهد إيران منذ أيام تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية أطرافاً خارجية لم تسمِّها، بالسعي لإخلال النظام العامّ.

كما وقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات واسعة على زيادة سعر الوقود، حسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد على 100 مصرف و50 متجراً خلال الاحتجاجات، وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.

مصدر:AA
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