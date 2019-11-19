سياسة
2 دقيقة قراءة
انفجارات قرب مطار دمشق بعد اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقَت نحو الجولان
ذكرت وكالة أنباء النظام السوري أن انفجارات دوت بالقرب من مطار دمشق. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض 4 صواريخ أُطلِقَت من سوريا نحو الجولان المحتلّ.
انفجارات قرب مطار دمشق بعد اعتراض إسرائيل صواريخ أُطلقَت نحو الجولان
الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض 4 صواريخ أُطلِقَت من سوريا نحو الجولان المحتلّ / AFP
19 نوفمبر 2019

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين/الثلاثاء، اعتراض 4 صواريخ انطلقت من سوريا نحو الجولان المحتلّ، فيما قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن انفجارات دوّت بالقرب من مطار دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر تويتر: "حُدّدَت 4 مقذوفات انطلقت من سوريا نحو شمال إسرائيل".

وأضاف: "يمكن أن نؤكّد أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت الصواريخ الـ4 في السماء".

ولم يصدر أي تعليق من النظام السوري حول هذا التطور.

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، إن صافرات الإنذار التي دوّت في هضبة الجولان جاءت نتيجة إطلاق 4 صواريخ من منطقة سورية، لافتاً إلى أن أيّاً منها لم يسقط داخل إسرائيل بعد اعتراض منظومة القبة الحديدية لها.

في المقابل ذكرت وكالة "سانا" أنه سُمع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة شن هجمات على مطار دمشق حتى الساعة.

وسبق أن شنّت إسرائيل هجمات جوية على هذا المطار وأهداف أخرى في العمق السوري.

وتزعم تل أبيب أن مطار دمشق تتمركز فيه وحدات عسكرية إيرانية. فيما اكتفت الصحافة العبرية بنقل خبر الانفجارات قرب مطار دمشق عن وكالة "سانا" ووسائل الإعلام السورية.

ولفتت صحيفة "جيروزاليم بوست" في هذا الصدد إلى أنه لم يُعلَن شن هجمات إسرائيلية داخل سوريا منذ نحو شهر ونصف الشهر.

ونادراً ما تعلّق إسرائيل على استهدافها الداخل السوري، إلا أنها أعلنت في سبتمبر/أيلول 2018 أنها شنّت 200 غارة في الأراضي السورية خلال 18 شهراً ضدّ أهداف "أغلبها إيرانية" على حد قولها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us