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وزير الخارجية التركي يقول إن واشنطن وموسكو لم تقوما بما يلزم في ما يخصّ اتفاقات المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وعودة "منقوصة" للحكومة اليمينة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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جاوش أوغلو: واشنطن وموسكو لم تقوما بما يلزم شمالي سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لم تقوما بما يلزم بموجب الاتفاقات حول المنطقة الآمنة شمالي سوريا. جاء ذلك في إجابته عن أسئلة النواب في جلسة عُقِدت الاثنين، لمناقشة موازنة وزارة الخارجية في البرلمان التركي. [TRT عربي]

وأشار الوزير التركي إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاقات أو بيانات مشتركة من خلال التفاوض على نصوص أعدتها تركيا، مبيِّناً أن بلاده توصلت إلى اتفاقين مع البلدين (الولايات المتحدة وروسيا) في غضون 5 أيام. [الأناضول]

وتساءل: "هل قام البلدان بما يلزم بموجب الاتفاقات هذه؟ لا، لم يفعلا، وعليهما القيام بذلك. لقد نفّذنا تعهُّداتنا، وعلينا القيام بما يلزم عند حدوث تحرشات ضدنا". [الأناضول]

عودة "منقوصة" للحكومة اليمينة إلى العاصمة المؤقتة عدن

وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، برفقة 5 وزراء فقط قادماً من العاصمة السعودية الرياض. [TRT عربي]

وقال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء وصل إلى عدن برفقة وزير المالية والكهرباء والتعليم العالي والأوقاف والاتصالات بعد أسبوعين من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً. [الأناضول]

ووُقّع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالرياض، وينصّ في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق. [TRT عربي]