أعلن قيادي حوثي الاثنين، احتجاز سفينة في البحر الأحمر يُشتبه في تبعيتها لإحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية، متعهداً بإطلاقها حال ثبوت خلاف ذلك.

وكتب القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي على تويتر: "هناك حالة اشتباه، ويقوم خفر السواحل اليمنية (التابع لجماعته) بمهمته في التأكُّد هل فعلاً تتبع دول العدوان (التحالف) أم إنها لدولة كوريا الجنوبية".

وأضاف القيادي الحوثي: "إذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنها بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة حدثت في المياه الإقليمية اليمنية"، مؤكّداً: "نطمْئن الجميع أن لا قلق لا على الطواقم ولا غيرها".

واتهمت الحكومة اليمنية في وقت سابق الاثنين، جماعة الحوثي باحتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين تابعين لها في جزيرة كمران على الساحل الغربي للبلاد، كما اتّهم متحدث عسكري يمني الحوثيين باحتجاز سفينة كورية وباخرة نفط سعودية في المياه الإقليمية واقتيادها إلى سواحل جزيرة كمران.