حذّر مسؤول أمريكي بارز مصر من التعرض لعقوبات أمريكية حال شراء طائرات مقاتلة روسية.

وأدلى آر كلارك كوبر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، بالتصريح للصحفيين على هامش معرض دبي للطيران الذي يُقام كل عامين.

وقال كوبر إن عمليات شراء المقاتلات "تعرِّض مصر لخطر لعقوبات، وكذلك خطر خسارة عمليات استحواذ مستقبلية".

وأبرمت مصر صفقة شراء طائرات روسية من طراز سو-35، وفق مسؤولين عسكريين مصريين، وتقول الحكومة إنها ستساعدها على مكافحة التنظيمات الإرهابية في سيناء.

وتَوَجَّه الجيش المصري، الأكبر عربياً، إلى روسيا بعدما لم تردّ الولايات المتحدة على طلبه الحصول على نحو 24 مقاتلة من طراز F-35 لنحو عام، وفق مسؤول عسكري مصري.

وتهدف الصفقة الروسية إلى تنويع مصادر السلاح المصري، لأنه في سنوات سابقة وُقِف جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بسبب مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول آخر.

وفي 2017 وافقت مصر على استخدام طائرات عسكرية روسية إحدى قواعدها الجوية، وفي نوفمبر الجاري نفّذت القوات الجوية في البلدين مناورات مشتركة.