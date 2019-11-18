سياسة
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"الدفاع" التركية: أنشطة جيشنا شمالي سوريا موافقة للقانون الدولي
قالت وزارة الدفاع التركية الاثنين على تويتر، إن القوات المسلحة التركية تُجري جميع أنشطتها حيال إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا في إطار القوانين التركية والقانون الدولي، و"لا مكان للتطهير العرقي أو الأسلحة الكيميائية أو التمييز العرقي والديني".
"الدفاع" التركية: أنشطة جيشنا شمالي سوريا موافقة للقانون الدولي
أنقرة تؤكّد أن أنشطة الجيش التركي شمالي سوريا تجري جميعها وفقاً للقوانين التركية والقانون الدولي / وزارة الدفاع التركية
18 نوفمبر 2019

أكّدت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة التابعة لها تُجري جميع أنشطتها حيال إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا في إطار القوانين التركية والقانون الدولي.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: "لا مكان للتطهير العرقي أو الأسلحة الكيميائية أو التمييز العرقي والديني في قيمنا الأخلاقية وتاريخنا المجيد".

وأضافت: "في الوقت نفسه فإن جيش بلادنا العضو في حلف شمال الأطلسي، يُجري جميع أنشطته حيال إقامة المنطقة الآمنة وفق قوانيننا والقانون الدولي".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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