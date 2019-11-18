وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، برفقة 5 وزراء فقط قادماً من العاصمة السعودية الرياض.

وقال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء وصل إلى عدن برفقة وزير المالية والكهرباء والتعليم العالي والأوقاف والاتصالات بعد أسبوعين من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً.

ووُقّع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالرياض، وينصّ في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.

وأوضح المصدر أن عودة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وتأتي عودة الحكومة اليمنية إلى عدن بعد أسبوعين من توقيع اتفاق الرياض، وكان قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي فسّروا بند عودة الحكومة إلى عدن، بأنه يقتصر على عودة رئيس الحكومة، لتنفيذ مهمة صرف الرواتب.

وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً، يعيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحلّ السياسي النهائي.