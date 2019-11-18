سياسة
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الوفاق الليبية: 7 قتلى إثر قصف إماراتي على مصنع في طرابلس
قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترَف بها دوليّاً، إن الطيران الإماراتي الداعم لمليشيات خليفة حفتر استهدف مصنع بسكويت جنوب العاصمة طرابلس، مما أسفر عن مقتل ليبيَّين وإصابة 5 أجانب.
الوفاق الليبية: 7 قتلى إثر قصف إماراتي على مصنع في طرابلس
مقتل مدنيَّين وإصابة 5 أجانب جراء قصف الطيران الإماراتي مصنع بسكويت جنوب العاصمة طرابلس / AA
18 نوفمبر 2019

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليّاً، الإمارات بقصف مصنع للبسكويت جنوبي العاصمة طرابلس عبر طيران مسيَّر الاثنين، مما أودى بحياة ليبيَّين اثنين و5 عمال أجانب.

وذكر مركز الطب الميداني التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أن القصف الجوي طال منطقة وادي الربيع جنوبي المدينة، فيما قالت عملية بركان الغضب العسكرية على صفحتها على فيسبوك، إن الطيران الإماراتي الداعم لقوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر تسببت في أضرار مادية جسيمة في المصنع المستهدف.

وتتهم حكومة الوفاق الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، فيما نفت أبو ظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

وتشنّ مليشيات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا متعثراً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا الهجوم بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "بركان الغضب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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