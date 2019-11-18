سياسة
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احتجاجات إيران.. وقف 1000 شخص وواشنطن تندّد باستخدام "القوة الفتّاكة"
أدت احتجاجات إيران المستمرة إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل ووقف 1000 آخرين، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الإيراني إن "إثارة الشغب ليست احتجاجاً"، وندّدت فيه واشنطن باستخدام السلطات الإيرانية "القوة الفتاكة" ضدّ المتظاهرين السلميين.
احتجاجات إيران.. وقف 1000 شخص وواشنطن تندّد باستخدام "القوة الفتّاكة"
نظّم المحتجون خلال الأيام الثلاثة الأخيرة احتجاجات في ألف و80 منطقة في عموم إيران / AFP
18 نوفمبر 2019

تستمرّ الاحتجاجات في إيران منذ الجمعة، بعد إعلان الحكومة رفع سعر الوقود وإلغاء الدعم، فيما شهد عدد من المحافظات اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين أسفرت عن سقوط 3 قتلى على الأقل.

روحاني: إثارة الشغب ليست احتجاجاً

أعلن مسؤول إيراني الأحد، مقتل ضابط في اشتباك مع مَن وصفهم بـ"مثيري شغب" خلال احتجاجات بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد على رفع أسعار البنزين.

وقال قائد شرطة المحافظة علي أكبر جويدان، إن "ضابط شرطة لقي مصرعه متأثراً بجراحه، بعد اشتباكه مع مثيري شغب مسلحين وبلطجية في خضم احتجاجات شعبية شهدتها كرمانشاه السبت"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

من جهته أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء الأحد، أن الاحتجاج حقّ للشعب، لكن "إثارة الشغب ليست احتجاجاً".

يأتي ذلك فيما تتهم السلطات الإيرانية ما وصفته بـ"تيارات مناوئة لنظام الجمهورية الإسلامية في الخارج" بـ"تأليب الشعب"، واصفة قطاعاً من المشاركين في الاحتجاجات بـ"مثيري الشغب".

ووقف الأمن نحو 1000 شخص خلال الاحتجاجات، حسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء عن مصادر مسؤولة، فيما قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المظاهرات أسفرت عن قتيلين على الأقلّ ودفعت طهران إلى قطع الإنترنت.

ونظّم المحتجون خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، احتجاجات في ألف و80 منطقة في عموم إيران، بخاصة المدن الكبرى: طهران، وتبريز، ومشهد، والأهواز، وأصفهان، ويزد، وكيرمان، وأحرقوا ما يزيد على 100 مصرف و50 متجراً، حسب وكالة "فارس".

البيت الأبيض: ندعم الشعب الإيراني في تظاهراته السلمية

ندّدَت الولايات المتحدة الأحد، باستخدام السلطات الإيرانية "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين السلميين.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض شدّد على دعم واشنطن "للشعب الإيراني في تظاهراته السلمية"، واستنكر "القيود التي فرضتها السلطات في طهران على الاتصالات وخدمة الإنترنت"، حسب ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إنّ واشنطن "تدعم الشعب الإيراني في مطالبه بمساءلة الحكومة وتحقيق الشفافية".

كما انتقدت طهران قائلة: "إيران لم تستخدم مليارات الدولارات التي حصلت عليها من تخفيض العقوبات ضدها بموجب الاتفاق النووي في بناء المدارس أو المستشفيات، بل موّلَت الوكلاء الإرهابيين في الشرق الأوسط".

من جهتها، نددت الخارجية الإيرانية بما وصفته بـ"التصريحات التدخلية" الأمريكية في بيان صدر في وقت متأخر الأحد، ردّاً على تصريحات الإدارة الأمريكية.

رفع أسعار البنزين يدفع نواباً إلى الاستقالة

استقال نائب في البرلمان الإيراني من عضوية البرلمان احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، حسب ما نقلت وكالة إرنا.

ونقلت شبكة BBC أن تقارير إعلامية إيرانية تشير إلى أن مزيداً من النواب في طريقهم إلى الاستقالة من البرلمان خلال الساعات المقبلة.

من جهتها قالت قناة العالم الإيرانية، إن مجلس الشورى (البرلمان) انتقد التوقيت الزمني وطريقة تنفيذ قرار رفع سعر البنزين.

وأشارت القناة إلى أن عدم موافقة بعض النواب على القرار كان "بسبب عدم تنسيق الحكومة الإيرانية مع البرلمان في اتخاذ هذا القرار، وعدم تبيين ذلك للشعب".

وكانت الشركة الوطنية للنفط في إيران رفعت أسعار البنزين 50%، حتى حصة 60 لتراً في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.

وقالت الحكومة الإيرانية إن من المتوقع أن توفّر خطوة رفع أسعار البنزين نحو 2.55 مليار دولار سنويّاً، لإضافة مزيد من الدعم لنحو 18 مليون أسرة إيرانية أو نحو 60 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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