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الاستخبارات التركية تُعلن القبض على منفّذ تفجير مدينة الباب السورية، وروحاني يدافع عن قرار حكومته رفع أسعار البنزين بالقول: لم يكن لدينا خيار آخر.

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الاستخبارات التركية تُعلن القبض على منفّذ تفجير الباب السورية

ألقت الاستخبارات التركية الأحد، القبض على العنصر التابع لتنظيم PKK/YPG الإرهابي المتهم بتنفيذ تفجير دموي في مدينة الباب السورية السبت. [TRT عربي]

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان "إلقاء القبض على الإرهابي منفّذ التفجير، عبر عملية ناجحة لجهاز الاستخبارات"، دون مزيد من التفاصيل. [TRT عربي]

والسبت وقع تفجير إرهابي في مدينة الباب السورية أسفر عن مقتل 18 مدنيّاً. وحسب وكالة الأناضول نُفِّذ الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة، في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية درع الفرات. [الأناضول]

روحاني مدافعاً عن رفع أسعار البنزين: لم يكن لدينا خيار آخَر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد، إن حكومته لم يكن لديها خيار سوى رفع أسعار البنزين، في إطار تنفيذ مشروع الدعم المعيشي لمساعدة العائلات محدودة الدخل. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لمجلس الوزراء، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد، اعتراضاً على زيادة أسعار البنزين بنسبة 50%، حسبما نقلت قناة العالم الإيرانية الرسمية. [TRT عربي]

وأضاف: "لم يكن أمامنا إلا ثلاثة سبل، رفع الضرائب أو زيادة تصدير النفط أو خفض الدعم الحکومی وإعادة العوائد إلى المحتاجين"، وأوضح أن قرار الحكومة جاء لتنفيذ مشروع "الدعم المعيشي" الهادف إلى "إیصال المساعدات إلى العائلات المتوسطة ذات الدخل المحدود". [الأناضول]

كما أشار روحاني إلى استبعاد فكرة زيادة تصدير النفط "لارتباط تلك الخطوة بعدد من المشكلات" التي لم يحدّدها، فيما أعلن أنه أصدر أوامر إلى الجهات المعنية بـ"دفع المساعدات المالية المعيشية للعائلات متوسطة الدخل ومنخفضة الدخل غداً". [الأناضول]