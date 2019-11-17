سياسة
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حركة الجهاد الإسلامي تحذّر نتنياهو من التلاعب بـ"وقف إطلاق النار"
حذّرت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل من التلاعب بوقف إطلاق النار في غزة، الذي توصّل إليه الطرفان برعاية مصرية. جاء ذلك ردّاً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى خلالها تقديم أي تعهدات بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين الحركة.
حركة الجهاد الإسلامي تحذّر نتنياهو من التلاعب بـ"وقف إطلاق النار"
  حركة الجهاد الإسلامي تُحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التلاعب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة   / AP
17 نوفمبر 2019

حذّرت حركة الجهاد الإسلامي الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من التلاعب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي توصّل إليه الطرفان الخميس، برعاية مصرية.

جاء ذلك في تعقيب للقيادي بالحركة خالد البطش على تصريحات نتنياهو التي نُشِرت على حسابه على تويتر، نفى خلالها تقديم أي تعهدات أدّت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين الحركة الخميس الماضي.

وأضاف البطش في تصريح صحفي: "نحذّر من محاولة جديدة لتلاعب نتنياهو بوقف إطلاق النار الذي تُوصِّل إليه برعاية القاهرة، مع إدراكنا أن نتنياهو بذلك يخاطب جمهوره الداخلي بحثاً عن مخرج وإفلات سقوطه السياسي".

وبيّن أن حركته تنتظر رد "مصر (التي رعت وقف النار) على تصريحات نتنياهو".

ونفّذ الجيش الإسرائيلي عملية اغتيال استهدفت القيادي بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته شرقي غزة فجر الثلاثاء، ما فجّر مواجهة أُطلِق فيها من قطاع غزة نحو 400 صاروخ الثلاثاء، واستمرت حتى الخميس الماضي.

فيما شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات أسفرت عن مقتل 34 بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجروح مختلفة، قبل أن يُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وأممية.

وقال نتنياهو في مقطع مصور خلال افتتاحه الجلسة الأسبوعية للحكومة: "أوضح مجدداً، إسرائيل لم تتعهد بشيء، وسياستنا الأمنية لم تتغير أبداً"، وأضاف "نحتفظ بحرية عمل كاملة وسنستهدف كل من يحاول الاعتداء علينا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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