سياسة
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الاستخبارات التركية تُعلن القبض على منفّذ تفجير "الباب" السورية
أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، في بيانٍ، نجاح الاستخبارات في القبض على العنصر التابع لتنظيم PKK/YPG الإرهابي المتهم بتنفيذ تفجير دموي في مدينة الباب السورية السبت.
الاستخبارات التركية تُعلن القبض على منفّذ تفجير "الباب" السورية
الاستخبارات التركية تلقي  القبض على العنصر التابع لتنظيم PKK/YPG الإرهابي المتهم بتنفيذ تفجير دموي في مدينة الباب السورية / AA
17 نوفمبر 2019

ألقت الاستخبارات التركية الأحد، القبض على العنصر التابع لتنظيم PKK/YPG الإرهابي المتهم بتنفيذ تفجير دموي في مدينة الباب السورية السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، "إلقاء القبض على الإرهابي منفذ التفجير، عبر عملية ناجحة لجهاز الاستخبارات"، من دون مزيد من التفاصيل.

والسبت، وقع تفجير إرهابي في مدينة الباب السورية أسفر عن مقتل 18 مدنياً.

وأفاد مراسل الأناضول بأن هجوماً إرهابياً بسيارة مفخخة، نُفِّذ في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في منطقة عملية درع الفرات.

ويواصل تنظيم PKK/YPG الإرهابي، احتلال منطقة تل رفعت شمال غربي الباب. ويستهدف التنظيم المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر، انطلاقاً من تل رفعت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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