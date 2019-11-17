عاد سكان مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، لممارسة أعمالهم وأنشطتهم اليومية في المجالات الزراعية ورعاية الحيوانات، في إشارة لعودة الحياة إلى طبيعتها للمدينة التي طهرتها قوات "نبع السلام"، من إرهاب تنظيم PKK/PYD .

ونشرت وزارة الدفاع التركية، تغريدة عبر حسابها على تويتر، تتضمن مقطعاً مصوراً يُظهر سكان المدينة السورية وهم يرعون حيواناتهم ويحرثون أراضيهم بصورة طبيعية.

وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بعبارة "الحياة تعود إلى طبيعتها في رأس العين، التي تخلصت من إرهاب وظلم PKK/PYD".

ومع انتهاء ضغوط الإرهاب، استأنف السكان أنشطتهم في الزراعة وتربية الحيوانات والتي تعدّ مصدر دخلهم الرئيس.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/PYD وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.