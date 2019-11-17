سياسة
2 دقيقة قراءة
سكان رأس العين السورية يعاودون أنشطتهم اليومية بعد تطهير مدينتهم من الإرهاب
قالت وزارة الدفاع التركية إن الحياة عادت إلى طبيعتها في مدينة رأس العين السورية، التي تخلصت من إرهاب وظلم PKK/PYD.
سكان رأس العين السورية يعاودون أنشطتهم اليومية بعد تطهير مدينتهم من الإرهاب
سكان رأس العين عادوا لممارسة أعمالهم بعد تطهيرها من الإرهاب / وزارة الدفاع التركية
17 نوفمبر 2019

عاد سكان مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، لممارسة أعمالهم وأنشطتهم اليومية في المجالات الزراعية ورعاية الحيوانات، في إشارة لعودة الحياة إلى طبيعتها للمدينة التي طهرتها قوات "نبع السلام"، من إرهاب تنظيم PKK/PYD .

ونشرت وزارة الدفاع التركية، تغريدة عبر حسابها على تويتر، تتضمن مقطعاً مصوراً يُظهر سكان المدينة السورية وهم يرعون حيواناتهم ويحرثون أراضيهم بصورة طبيعية.

وأرفقت الدفاع التركية تغريدتها بعبارة "الحياة تعود إلى طبيعتها في رأس العين، التي تخلصت من إرهاب وظلم PKK/PYD".

ومع انتهاء ضغوط الإرهاب، استأنف السكان أنشطتهم في الزراعة وتربية الحيوانات والتي تعدّ مصدر دخلهم الرئيس.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/PYD وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us