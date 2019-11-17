سياسة
2 دقيقة قراءة
أشغال غزة: خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير بلغت 3.1 مليون دولار
بلغت خسائر قطاع غزة أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير، ولاستكمال إعادة إعماره يتطلب القطاع نحو 700 مليون دولار.
أشغال غزة: خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير بلغت 3.1 مليون دولار
تحتاج غزة إلى نحو 700 مليون دولار من أجل استكمال إعادة الإعمار / Reuters
17 نوفمبر 2019

ذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية الأحد، أن إجمالي الخسائر التي تكبّدها قطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير بلغ نحو 3.1 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في مؤتمر عقدته الوزارة للحديث عن أضرار العدوان الأخير، وأوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان أن قيمة خسائر قطاع الإسكان في غزة بلغت نحو مليونَي دولار، بعد تعرّض نحو 30 وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي البليغ و500 وحدة أخرى بشكل جزئي.

وأكّدَت الوزارة أن خسائر قطاعي الزراعة والصيد بلغت نحو 500 ألف دولار، في حين وصلت الخسائر التي تعرّض لها القطاع التجاري إلى 100 ألف دولار.

أما الخسائر التي تعرضت لها وسائل النقل والآليات فتقدّر بنحو 100 ألف دولار، فيما تكبّدت المؤسسات الحكومية ومن بينها 15 مدرسة ومقرّاً أمنيّاً، خسائر بقيمة 100 ألف دولار.

من جانب آخر، قال سرحان إن غزة تحتاج إلى نحو 700 مليون دولار من أجل استكمال إعادة الإعمار، مطالباً الدول الخليجية والمجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن "قطاع الإسكان في غزة بحاجة إلى 200 مليون، وإصلاح القطاع الاقتصادي وإعادة تأهيله يحتاج إلى 250 مليوناً، فيما يحتاج تأهيل القطاع الزراعي إلى 200 مليون، أما البنى التحتية وشبكات الكهرباء فتحتاج إلى 50 مليوناً".

وفجر الثلاثاء الماضي شنت إسرائيل عملية عسكرية استمرت يومين، بدأتها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وأسفرت العملية عن مقتل 34 فلسطينياً وأكثر من 100 جريح حسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أطلقت سرايا القدس أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية لم تسفر عن وقوع قتلى، حسب الجيش الإسرائيلي.

والخميس الماضي، توصلت حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us