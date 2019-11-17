ذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية الأحد، أن إجمالي الخسائر التي تكبّدها قطاع غزة جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير بلغ نحو 3.1 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في مؤتمر عقدته الوزارة للحديث عن أضرار العدوان الأخير، وأوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان أن قيمة خسائر قطاع الإسكان في غزة بلغت نحو مليونَي دولار، بعد تعرّض نحو 30 وحدة سكنية للتدمير الكلي أو الجزئي البليغ و500 وحدة أخرى بشكل جزئي.

وأكّدَت الوزارة أن خسائر قطاعي الزراعة والصيد بلغت نحو 500 ألف دولار، في حين وصلت الخسائر التي تعرّض لها القطاع التجاري إلى 100 ألف دولار.

أما الخسائر التي تعرضت لها وسائل النقل والآليات فتقدّر بنحو 100 ألف دولار، فيما تكبّدت المؤسسات الحكومية ومن بينها 15 مدرسة ومقرّاً أمنيّاً، خسائر بقيمة 100 ألف دولار.

من جانب آخر، قال سرحان إن غزة تحتاج إلى نحو 700 مليون دولار من أجل استكمال إعادة الإعمار، مطالباً الدول الخليجية والمجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن "قطاع الإسكان في غزة بحاجة إلى 200 مليون، وإصلاح القطاع الاقتصادي وإعادة تأهيله يحتاج إلى 250 مليوناً، فيما يحتاج تأهيل القطاع الزراعي إلى 200 مليون، أما البنى التحتية وشبكات الكهرباء فتحتاج إلى 50 مليوناً".

وفجر الثلاثاء الماضي شنت إسرائيل عملية عسكرية استمرت يومين، بدأتها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وأسفرت العملية عن مقتل 34 فلسطينياً وأكثر من 100 جريح حسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أطلقت سرايا القدس أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية لم تسفر عن وقوع قتلى، حسب الجيش الإسرائيلي.

والخميس الماضي، توصلت حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.