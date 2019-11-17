بدأت 4 محافظات وسط وجنوب العراق الأحد بالدخول في إضراب عام عن العمل في المؤسسات الحكومية وإغلاق للمحال التجارية.

وأطلق المحتجون العراقيون دعوة إلى جميع الموظفين وأصحاب الشركات للمشاركة في إضراب عام عن الدوام الأحد دعماً للاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ الشهر الماضي.

وأعلنت محافظات النجف وبابل وميسان وذي قار رسمياً، تعطيل العمل الرسمي في المؤسسات الحكومية تضامناً مع المحتجين، وشهدت محافظة البصرة جنوبي البلاد قطع العديد من الطرق الرئيسية تلبية لدعوة الإضراب .

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط 335 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاءات طبية حقوقية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم استقالة الحكومة ورحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية على بديل له، محذرا أن حالة الفراغ الدستوري ستترك العراق لمصير مجهول.