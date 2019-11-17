أعلنت وزارة الدفاع التركية تفكيك 988 قنبلة مصنوعة يدوياً، و442 لغماً في منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، حول التدابير المتخذة لضمان أمن وسلامة الأهالي في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة القوات الخاصة عمليات رصد وتفكيك المتفجرات والألغام التي زرعها تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وقالت إنه تم حتى اليوم تفكيك 988 قنبلة مصنوعة يدوياً، و442 لغماً في منطقة "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.