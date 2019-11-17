أهم الأحداث:

أول قتيل في احتجاجات إيران المتواصلة ضد ارتفاع أسعار الوقود. والسترات الصفراء تحيي الذكرى السنوية الأولى لانطلاقها وشرطة باريس تقمعها.

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إيران.. الاحتجاجات مستمرة

قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن الاحتجاجات المستمرة في إيران ضد رفع أسعار الوقود، يجري إدارتها في خارج البلاد، متوعداً بمواجهة الذين يحاولون الإخلال بالنظام العام بالرد القاسي. [TRTعربي]

وقُتل متظاهر مدني في مدينة سيرجان وسط البلاد وأصيب آخرون، إذ أحبطت قوات الأمن محاولات قام بها بعض الأشخاص للوصول إلى خزّانات الوقود وإضرام النيران فيها. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأجج الاحتجاجات قرار الحكومة المفاجئ رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه في البلد الذي يرزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية. [TRTعربي]

سنوية السترات الصفراء

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجي السترات الصفراء الذين خرجوا في العاصمة باريس من جديد السبت، في الذكرى الأولى لمرور عام على انطلاق حراكهم. [TRTعربي]

وأعلنت الشرطة الفرنسية السبت، توقيف 105 أشخاص في العاصمة باريس، خلال مظاهرات الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات السترات الصفراء. [TRTعربي]

وبدأت الاحتجاجات في فرنسا يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، كرد فعل على ارتفاع تكاليف الوقود وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب ضد الحكومة سقط على إثرها متظاهرون قتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين. [الأناضول]