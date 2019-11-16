رصدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يزيد عن 165 حالة اعتداء على مؤسسات صحية وأطقم طبية باليمن منذ بداية عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في الشرق الأوسط سارا الزوقري، إن الحرب أثرت بشكل كبير على إمكانية توفير رعاية صحية لليمنيين في مختلف المناطق.

وأضافت أنه في الوضع الحالي، 51% فقط من المرافق الصحية في اليمن لا تزال تعمل.

وذكرت الزوقري أنه منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015، تضرر أو جرى الاعتداء على 165 مركزاً صحياً وسيارة إسعاف ومسعفين.

وأشارت إلى أنه خلال عام 2018 جرى إبلاغ الصليب الأحمر بـ16 حالة اعتداء على مراكز صحية وطواقم إسعاف، فيما رصدت اللجنة 8 اعتداءات منذ بداية 2019 حتى أغسطس/آب الماضي.

ولفتت إلى ازدياد أعداد المصابين في اليمن بأمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والتهاب السحايا والحصبة، مؤكدة عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع حالات الإصابة المتزايدة بهذه الأمراض.

وقالت الزوقري إن "انعدام المشتقات الطبية والأدوات الصحية والأدوية ونقص الكادر الطبي أجبر العديد من المراكز الصحية على الإغلاق".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة الشرعية ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.