قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن المؤشرات تدل على أن عدد السياح سيتجاوز بنهاية 2019 عتبة الـ50 مليوناً، والتخضم سيتراجع إلى خانة الآحاد بحلول 2020".

جاء ذلك في كلمة لأردوغان السبت، خلال افتتاحه عدة مشاريع في إسطنبول.

وقال أردوغان: "يبدو أن عدد السياح سيتجاوز 50 مليوناً هذا العام، تركيا أصبحت الآن وجهة سياحية مهمة في العالم".

وأضاف: "سيتراجع التضخم إلى خانة الآحاد بإذن الله مع حلول عام 2020".

ولفت إلى أن سعر الفائدة تراجع حتى 13.5% مع استلام محافظ البنك المركزي التركي الجديد مهامه، بعد أن كان سعر الفائدة وصل إلى نحو 40%، مؤكداً أنه سيتراجع أكثر.

وبيّن أردوغان أن قيمة صادرات بلاده بلغت 171 مليار دولار، خلال الـ12 شهراً الماضية، بعد أن كانت 36 ملياراً في 2002، مؤكداً أنها ستواصل الارتفاع.

كما أشار إلى وصول احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي إلى ما بين 105 و106 مليارات دولار.

وأوضح أن الحساب الجاري التركي حقق فائضاً بمقدار 5.9 مليار دولار على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عدد الشركات الجديدة خلال العام الجاري ارتفع نحو 22%.

وأردف قائلاً: "من الواضح أن الهجمات التي تستهدف بلدنا والمؤامرات التي تحاك ضدنا والضغوط الجائرة التي نتعرض لها ستستمر لفترة".

وتابع: "لكن الجميع يرون الآن أن تركيا ليست بلداً يخضع للتهديدات والضغوط".

على صعيد آخر، اعتبر إطلاق وصف الأكراد على PKK/YPG هو أكبر إساءة للشعب الكردي لأنهما "تنظيمان إرهابيان".