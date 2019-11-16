سياسة
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أنقرة: مشروع "السيل التركي" يكتمل نهاية 2019
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي سيكتمل بنهاية العام الجاري، مؤكداً أنه من المتوقع أن يقدم المشروع مساهمة كبيرة لأمن الطاقة بالنسبة لتركيا وأوروبا.
أنقرة: مشروع "السيل التركي" يكتمل نهاية 2019
"السيل التركي"؛ مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود / AA
16 نوفمبر 2019

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي سيكتمل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في تصريح خلال زيارة تفقدية أجراها السبت إلى موقع مشروع خط "السيل التركي" في قضاء "فيزا" بولاية "قرقلر إيلي" (شمال غرب).

وقال دونماز "سنستكمل المشروع بحلول نهاية هذا العام ما لم يحدث أي طارئ".

وأكد دونماز أنه من المتوقع أن يقدم المشروع مساهمة كبيرة لأمن الطاقة بالنسبة لتركيا وأوروبا.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مروراً بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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