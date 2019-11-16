سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يخرق الهدنة ويشن غارات على قطاع غزة
أغارت مقاتلات إسرائيلية، فجر السبت، على مواقع في قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه الخميس. وادعى الاحتلال أن الغارات جاءت رداً على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يخرق الهدنة ويشن غارات على قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي شن غارات فجر السبت على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة / Reuters
16 نوفمبر 2019

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غارات على مواقع في قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه الخميس.

وقال جيش الاحتلال، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ومن بينها "معسكر ومجمع عسكري استخدمته القوة البحرية لحماس بالإضافة إلى بنية تحتية تحت أرضية".

وادعى الاحتلال أن الغارات جاءت رداً على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، محملاً حماس "مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".

ويأتي الهجوم، بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية، اعترضت صاروخين، أُطلقا من قطاع غزة، فجر السبت، على مدينة بئر السبع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، ومنها هيئة البث الرسمية، إن طواقم الإسعاف، قدمت العلاج لـ9 إسرائيليين، منهم 5 أصيبوا بالهلع، و4 بكدمات أثناء هروبهم للملاجئ. ولم تعلن أيّة جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين،

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد توصلت مع إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار، صباح الخميس، عقب جولة تصعيد، استمرت يومين، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً، وأكثر من 100 جريح، فيما أطلقت المقاومة أكثر من 300 قذيفة على مستوطنات ومناطق إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us