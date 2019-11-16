شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غارات على مواقع في قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه الخميس.

وقال جيش الاحتلال، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ومن بينها "معسكر ومجمع عسكري استخدمته القوة البحرية لحماس بالإضافة إلى بنية تحتية تحت أرضية".

وادعى الاحتلال أن الغارات جاءت رداً على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، محملاً حماس "مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه".

ويأتي الهجوم، بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية، اعترضت صاروخين، أُطلقا من قطاع غزة، فجر السبت، على مدينة بئر السبع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، ومنها هيئة البث الرسمية، إن طواقم الإسعاف، قدمت العلاج لـ9 إسرائيليين، منهم 5 أصيبوا بالهلع، و4 بكدمات أثناء هروبهم للملاجئ. ولم تعلن أيّة جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين،

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد توصلت مع إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار، صباح الخميس، عقب جولة تصعيد، استمرت يومين، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً، وأكثر من 100 جريح، فيما أطلقت المقاومة أكثر من 300 قذيفة على مستوطنات ومناطق إسرائيلية.