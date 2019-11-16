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أنقرة تقول إنه لا عودة عن شراء منظومة S-400 الروسية، والرئيس التونسي يكلف مرشح "النهضة" الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة.

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أنقرة: لا عودة عن شراء منظومة S-400 الروسية

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الجمعة أن تركيا لن تتخلى عن شراء منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية الروسية. وأوضح قالن أن مسؤولين أتراكاً وأمريكيين بدأوا العمل اليوم الجمعة ضمن آلية مشتركة حول منظومة S-400 الروسية وطائرات F-35. [TRT عربي]

ومن جهة أخرى أشار قالن إلى أن تركيا جزء من الناتو وجاهزون لتقديم التسهيلات لعمل الحلف على الأرض"، مشدداً على أن أنقرة متمسكة بقراراتها لحماية أمنها القومي. [TRTعربي]

تكليف مرشح "النهضة" الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة في تونس

كلفّ الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة، مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة. [TRTعربي]

والجملي (60 عاماً) خبير زراعي شغل منصب كاتب دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013). [الأناضول]

لم يُعرف للحبيب الجملي أي نشاط سياسي تابع لنظام بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 ولا أي نشاط معارض له. وبعد الثورة، تم تعيينه بصفته تكنوقراط مستقلاً في منصب كاتب دولة للزراعة (مساعد وزير) لدى وزير الزراعة في حكومة حمادي الجبالي (ديسمبر 2011 – فبراير 2013)، وحافظ على نفس المنصب في حكومة علي العريض ( مارس 2013 - يناير 2014). [الأناضول]