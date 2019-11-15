كلفّ الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة، مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن سعيّد "سلّم الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر من "النهضة"، إن الجملي هو مرشح الحركة لتشكيل الحكومة المقبلة.

والجملي (60 عاماً) خبير زراعي شغل منصب كاتب دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).

واستقبل سعيّد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث أطلع الأخير الأول على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة.

والغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة، ما يمنحه حق تشكيل الحكومة.