سياسة
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تكليف مرشح "النهضة" الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة في تونس
قال بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد سلم مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي رسالة تكليف بتشكيل الحكومة الجديدة. والجملي خبير زراعي شغل خطة كاتب دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).
تكليف مرشح "النهضة" الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة في تونس
قيس سعيّد يسلّم الجملي رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة
15 نوفمبر 2019

كلفّ الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة، مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن سعيّد "سلّم الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر من "النهضة"، إن الجملي هو مرشح الحركة لتشكيل الحكومة المقبلة.

والجملي (60 عاماً) خبير زراعي شغل منصب كاتب دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).

واستقبل سعيّد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث أطلع الأخير الأول على اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة.

والغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة، ما يمنحه حق تشكيل الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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