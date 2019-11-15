قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الجمعة، إن تركيا لن تتخلى عن شراء منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية الروسية.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة TRT HABER، أوضح قالن أن مسؤولين أتراكاً وأمريكيين بدأوا العمل اليوم الجمعة، في آلية مشتركة حول منظومة S-400 الروسية وطائرات F-35.

وأشار قالن إلى أن منظومة S-400 لن يجري دمجها في أنظمة حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن تركيا لم تصل إلى قرار شراء المنظومة الروسية "بين عشية وضحاها".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن بلاده لن تتراجع عن امتلاك منظومة S-400، مشيراً إلى أن قرار شراء المنظومة الدفاعية الروسية كان بعلم المجتمع الدولي.

وأردف قالن: "تركيا جزء من الناتو وجاهزون لتقديم التسهيلات لعمل الحلف على الأرض"، مشدداً على أن أنقرة متمسكة بقراراتها لحماية أمنها القومي.

يذكر أنه في 12 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية S-400، التي تعد من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم.

وبعدها بأيام أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن بدء مرحلة استبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35 بسبب شرائها منظومة S-400.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا بإقصائها من برنامج مقاتلات F-35، إذا حصلت على منظومة S-400 من روسيا.