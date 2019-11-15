سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل عائلة فلسطينية كاملة "بالخطأ"
نقلت صحيفة هآرتس الجمعة، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اعترف بقتل عائلة فلسطينية من 8 أفراد بقصف منزلها في قطاع غزة عن طريق الخطأ.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل عائلة فلسطينية كاملة "بالخطأ"
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل 8 من عائلة فلسطينية واحدة / AFP
15 نوفمبر 2019

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قتل عائلة فلسطينية من 8 أفراد بقصف منزلها في قطاع غزة عن طريق الخطأ، حسب صحيفة عبرية.

ونقلت صحيفة هآرتس، الجمعة، عن جيش الاحتلال أنه "قدّر أن المبنى في دير البلح كان خالياً ولم يدرك أنه كانت تسكنه عائلة".

وأضاف الجيش أنه "يحقّق في الغارة التي وقعت قبل ساعات قليلة من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباح الخميس".

وتابع: "نحن على دراية بالادّعاء أن أشخاصاً غير مسلحين أصيبوا وسط قطاع غزة، ونحن نحقق في ذلك.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن معاذ محمد السواركة، 7 أعوام، ومهند رسمي السواركة، 12 عاماً، ووسيم محمد السواركة، 13 عاماً، ويسرى محمد السواركة، 39 عاماً، ومريم سالم السواركة، 45 عاماً، ورسمي سالم السواركة، 45 عاماً، إضافة إلى طفلين لم يُكشف عن اسمهما، قُتلوا في العدوان الإسرائيلي.

وفي أعقاب الهجوم قال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن "رسمي أبو لحوس السواركة القيادي في الجهاد الإسلامي وقائد الوحدة الصاروخية في لواء الوسطى في التنظيم، قُتل الليلة الماضية في الغارة على دير البلح".

ويسود الهدوء الحذر أجواء قطاع غزة بعد مرور أكثر من يومين داميَين جرَّاء العدوان الذي شنّته طائرات حربية إسرائيلية على أهداف بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك عقب إعلان حركة الجهاد الإسلامي فجر الخميس، عن التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل في قطاع غزة، بوساطة مصرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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