سياسة
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واشنطن تدعو قوات حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس
دعت الولايات المتحدة في بيان، قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى إنهاء هجومها على العاصمة الليبية طرابلس، عقب حوار أمني في واشنطن بين الولايات المتحدة ووفد حكومة الوفاق الوطني الليبية.
واشنطن تدعو قوات حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس
الولايات المتحدة تدعو (قوات حفتر) إلى إنهاء هجومها على طرابلس / AFP
15 نوفمبر 2019

دعت الولايات المتحدة الجمعة، قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى إنهاء هجومها على العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك عقب حوار أمني بين الولايات المتحدة ووفد حكومة الوفاق الوطني الليبية في واشنطن، وفق بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها.

وذكر البيان أن الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، أطلقتا حواراً أمنياً بين البلدين في واشنطن.

وأوضح البيان أن "وفد حكومة الوفاق أعرب عن مخاوفه البالغة إزاء الوضع الأمني وتأثيره على السكان المدنيين" في ليبيا.

وجاء في البيان أن الولايات المتحدة تدعو (قوات حفتر) إلى إنهاء هجومها على طرابلس.

ولفت إلى أن هذا من شأنه تسهيل مزيد من التعاون الليبي-الأمريكي لمنع التدخُّل الأجنبي غير المبرَّر، وتعزيز السلطة الشرعية للبلاد، ومعالجة القضايا الرئيسية للصراع.

وأكد الوفد الأمريكي الذي يمثّل عدداً من الوكالات الحكومية الأمريكية، دعمه لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها في وجه محاولات روسيا استغلال الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي، حسب البيان نفسه.

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق (المعترف بها دوليّاً).

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وتسعى حاليّاً إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية، يُفضِي إلى حلّ سياسي بهدف إنهاء النزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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