سياسة
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ارتفاع عوائد صادرات المسلسلات التركية خلال 2018
ارتفعت قيمة الصادرات التركية من المسلسلات لتصل إلى 500 مليون دولار أمريكي خلال عام 2018، فيما يتابع الإنتاج الدرامي التركي قرابة 700 مليون شخص في نحو 146 دولة.
ارتفاع عوائد صادرات المسلسلات التركية خلال 2018
يُبَثّ 50-70 مسلسلاً تركيّاً جديداً عبر القنوات التليفزيونية أو منصات الإنترنت في كل موسم / TRT
15 نوفمبر 2019

بلغت قيمة الصادرات التركية من المسلسلات 500 مليون دولار أمريكيّ خلال عام 2018، في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام العالَمي بقطاع إنتاج المسلسلات التركية.

وتشير بيانات وزارة التجارة التركية وقطاع إنتاج المسلسلات، إلى أن الاهتمام في دول العالَم بالمسلسلات التركية قد زاد بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حسب وكالة الأناضول.

وتسهم المسلسلات التركية في زيادة نسبة الصادرات التركية، إذ يُبثّ ما يقرب من 70 مسلسلاً جديداً عبر القنوات التليفزيونية أو منصات الإنترنت في كل موسم.

وتلقى المسلسلات التركية رواجاً في بلدان الشرق الأوسط والبلقان وإفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية، ويتابعها قرابة 700 مليون شخص في نحو 146 دولة، حسب وكالة الأناضول.

وارتفع حجم صادرات المسلسلات التركية، التي بلغت نحو 150 مليون دولار عام 2013، إلى نحو 350 مليون دولار عام 2017، و500 مليون دولار عام 2018.

وتسهم المسلسلات أيضاً في الترويج للبضاعة التركية، فيما يتوقع ممثلو القطاع استمرار حدوث تطورات إيجابية في قطاعات السياحة الصحية والتعليمية والنقل بين تركيا والبلدان التي تلقى فيها المسلسلات التركية رواجاً على مدى السنوات العشر المقبلة، حسب وكالة الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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