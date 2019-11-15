بلغت قيمة الصادرات التركية من المسلسلات 500 مليون دولار أمريكيّ خلال عام 2018، في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام العالَمي بقطاع إنتاج المسلسلات التركية.

وتشير بيانات وزارة التجارة التركية وقطاع إنتاج المسلسلات، إلى أن الاهتمام في دول العالَم بالمسلسلات التركية قد زاد بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حسب وكالة الأناضول.

وتسهم المسلسلات التركية في زيادة نسبة الصادرات التركية، إذ يُبثّ ما يقرب من 70 مسلسلاً جديداً عبر القنوات التليفزيونية أو منصات الإنترنت في كل موسم.

وتلقى المسلسلات التركية رواجاً في بلدان الشرق الأوسط والبلقان وإفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية، ويتابعها قرابة 700 مليون شخص في نحو 146 دولة، حسب وكالة الأناضول.

وارتفع حجم صادرات المسلسلات التركية، التي بلغت نحو 150 مليون دولار عام 2013، إلى نحو 350 مليون دولار عام 2017، و500 مليون دولار عام 2018.

وتسهم المسلسلات أيضاً في الترويج للبضاعة التركية، فيما يتوقع ممثلو القطاع استمرار حدوث تطورات إيجابية في قطاعات السياحة الصحية والتعليمية والنقل بين تركيا والبلدان التي تلقى فيها المسلسلات التركية رواجاً على مدى السنوات العشر المقبلة، حسب وكالة الأناضول.